Футболіст Маріуполя не виходить на зв'язок з 5 березня: в УПЛ шукають інформацію
18 березня 2022 , 21:45Читать новость на русском
Українська футбольна спільнота оголосила про зникнення 20-річного півзахисника Маріуполя Родіона Плакси.
Футболіст не виходить на зв'язок
Футбольний агент Олександра Панков та інші футболісти УПЛ у своєму інстаграмі оголосили про зникнення 20-річного гравця.
До слова Російські спортсмени взяли участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму
Родіон Плакса є одним із найталановитіших футболістів молодіжного складу Маріуполя, кандидатом у молодіжну збірну України.
- Ситуація у Маріуполі надзвичайно складна, місто піддається постійному бомбардуванню та обстрілам і майже стерте з лиця землі.