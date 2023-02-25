Відправив ганчірку у сміття: гравець Львова зірвав російський прапор в Туреччині – відео

Символам держави-терориста не місце в цивілізованому світі. Це довів захисник Львова Олексій Дитятьєв, який знайшов використання для триколірної ганчірки.

ФК Львів проводив зимові збори, як і більшість українських команд, у Туреччині. На одному з флагштоків поблизу готелю гравці "містян" помітили прапор ворожої держави. Доля ганчірки була вирішена.

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Захисник Львова Олексій Дитятьєв опублікував відео, на якому він разом з партнерами по команді (Адерінсолою Есеолою та Ярославом Богуновим), зняли російський прапор з флагштока.

Зовсім скоро ЗСУ зроблять це у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Туреччини,

– підписав відео захисник Львова.

У коментарях підписники підтримали вчинок футболістів, а також поцікавилися, куди поділася шматка з флагштока. Футболіст Львова розповів, що вони зробили з триколірною ганчіркою.

Трохи у вбиральні полежав біля унітаза, після чого відправився у сміття,

– відповів Дитятьєв.

Відео Дитятьєва

Нагадаємо, що раніше на зборах в Туреччині у готелі перетнулися команди Минай та російський Шиннік. Масова бійка закінчилася перемогою українських футболістів.