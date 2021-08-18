Футболіст київського Динамо може перейти до російського клубу

Напередодні старту в Лізі чемпіонів "біло-сині" можуть залишитися без універсального захисника. Клуб з Росії зацікавлений в повноцінний трансфер Томаша Кендзьори.

За даними джерела, московський клуб готовий заплатити за 27-річного футболіста два мільйони євро. Поточна угоду з Динамо розрахований до червня 2024 року.

До слова Буде вболівати за Шахтар: Суркіс відвідає матч "гірників" у Лізі чемпіонів

Це на 500 тисяч більше, ніж київський клуб заплатив польському Леху. При цьому трансферна вартість гравця оборони киян, за даними Transfermarkt, складає 5 мільйонів євро.

Що відомо про кар'єру Кендзьори в Динамо