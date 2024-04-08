"Припиняй свою виставу": скандальний футболіст різко відповів Зінченку про війну в Україні
Джерело:90min
Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли до рук зброю, щоб захищати рідну землю від окупантів. Більшість же допомагає Силам оборони донатами та волонтерить.
Також важливою частиною їх життя стали публічні виступи щодо війни. Наші атлети розповідають правду про терористичні акти росіян та закликають світ допомагати Україні зброєю та фінансово.
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Провокативна заява футболіста Галатасарая
Напередодні футболіст Олександр Зінченко вчергове поділився в інтерв'ю думками про війну. Зокрема, він розповів, що готовий буде піти до війська, якщо його призвуть.
На це відреагував захисник турецького Галатасарая Серж Ор'є, який раніше виступав за лондонський Тоттенхем. Він різко відповів гравцю Арсенала на таке зізнання, перекрутивши слова українського футболіста.
Вирушай просто зараз і припиняй свою виставу. Ніхто не повинен тобі дзвонити. Доброволець не потребує виклику. Повторюю, вирушай уже, чемпіоне,
– написав Ор'є.
Зазначимо, що в березні Олександр Зінченко став амбасадором реабілітаційного центру для військових, а до цього взяв участь у благодійному шоуматчі з CS2 на підтримку батальйону Айдар, під час якого вдалося зібрали понад 7 мільйонів гривень. Також він системно допомагає родинам полеглих фанатів через фонд "Трибуна Героїв", куди щомісячно донатить.
Що відомо про Сержа Ор'є
- Вихованець Ланса, де й розпочав свою професійну кар'єру
- У Франції грав також за Тулузу та ПСЖ
- У столичному клубі мав конфлікт через різкі висловлювання щодо тренера та Златана Ібрагімовіча
- Був також засуджений на 2 місяці ув'язнення через образи та насильство щодо офіцера поліції
- Після періоду кар'єри у Франції грав за Тоттенхем, Вільярреал та Ноттінгем Форест, а нині представляє турецький Галатасарай, за який досі не дебютував.
- Протягом кар'єри здобув 14 трофеїв (12 з ПСЖ та 2 зі збірною Кот-д'Івуару).