"Припиняй свою виставу": скандальний футболіст різко відповів Зінченку про війну в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли до рук зброю, щоб захищати рідну землю від окупантів. Більшість же допомагає Силам оборони донатами та волонтерить.

Також важливою частиною їх життя стали публічні виступи щодо війни. Наші атлети розповідають правду про терористичні акти росіян та закликають світ допомагати Україні зброєю та фінансово.

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Провокативна заява футболіста Галатасарая

Напередодні футболіст Олександр Зінченко вчергове поділився в інтерв'ю думками про війну. Зокрема, він розповів, що готовий буде піти до війська, якщо його призвуть.

На це відреагував захисник турецького Галатасарая Серж Ор'є, який раніше виступав за лондонський Тоттенхем. Він різко відповів гравцю Арсенала на таке зізнання, перекрутивши слова українського футболіста.

Вирушай просто зараз і припиняй свою виставу. Ніхто не повинен тобі дзвонити. Доброволець не потребує виклику. Повторюю, вирушай уже, чемпіоне,

– написав Ор'є.

. Олександр Зінченко не говорив про готовність стати добровольцем, а заявляв, що піде воювати, якщо його мобілізують.

Зазначимо, що в березні Олександр Зінченко став амбасадором реабілітаційного центру для військових, а до цього взяв участь у благодійному шоуматчі з CS2 на підтримку батальйону Айдар, під час якого вдалося зібрали понад 7 мільйонів гривень. Також він системно допомагає родинам полеглих фанатів через фонд "Трибуна Героїв", куди щомісячно донатить.

Що відомо про Сержа Ор'є