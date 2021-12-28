Футболіст Дніпра-1 вперше відреагував на чутки щодо дебютного виклику у збірну України

Півзахисник Олексій Гуцуляк прокоментував інформацію про те, що перебуває у списку гравців збірної України, яким оформлятимуть британську візу перед матчем із Шотландією у кваліфікації ЧС-2022.

Гуцуляк, як повідомлялося раніше, потрапив до розширеного списку гравців, які можуть бути викликані до збірної України на матчі плей-оф чемпіонату світу з Шотландією. Поки що це неофіційна інформація, але британську візу гравцю, вочевидь, зроблять.

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"Чи правда, що я потрапив до розширеного списку збірної України? Розмови були, але це ще не офіційно. Зв'язувалися щодо візи. Але поки що нічого не вирішено. Буде ясно, коли надійде офіційний виклик", – сказав Гуцуляк.

Загалом у розширеному списку 36 гравців. Повідомлялося, що в ньому також є хавбек Шахтаря Михайло Мудрик.

Україна продовжує боротьбу за ЧС-2022

Підопічні Петракова 24 березня спробують переграти Шотландію. Звитяга над британцями дозволить "синьо-жовтим" продовжити свій шлях у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то наступним суперником команди стане переможець пари Уельс – Австрія. Поєдинок відбудеться 29 березня.

Нагадаємо, що Україна вийшла у плей-офф відбору з другого місця групи D. Футболісти Петракова у груповому раунді набрали 12 очок, поступившись лише Франції.

Цього сезону Олексій Гуцуляк зіграв 13 матчів в УПЛ, у яких забив 4 голи.