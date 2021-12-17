Стів Кларк чекає на важкі поєдинки з рівним суперником, але впевнений, що його команда набере з українцями максимум очок.

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"Якщо ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте на важких суперників. І ось, що ми отримали. Це хороше жеребкування. Ігри проти Ірландії завжди будуть цікавими вболівальникам, і, сподіваюся, вони пройдуть з великою кількістю глядачів на обох стадіонах", – сказав він.

Не забув тренер Шотландії і за Україну:

Україна стала нашим суперником із плей-офф відбору чемпіонату світу. До початку змагань у Лізі націй ми добре знатимемо українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.

Що відомо про Лігу націй

Команди у групі зіграють із кожним із суперників удома та на виїзді. Перші чотири тури пройдуть у червні 2022 року, ще два – у вересні 2022-го.

У першому розіграші Ліги націй Україна виграла свою групу у дивізіоні В та піднялася у вищий ешелон. У другому сезоні Україна після технічної поразки від Швейцарії посіла останнє місце групи у дивізіоні A і знову опустилася до дивізіону B.

Ліга В

Група B1: Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія

Група B2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія

Група B3: Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія

Група B4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія