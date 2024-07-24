На цей раз римляни націлились на гравця збірної України та Динамо Київ Владислава Ваната. Своєю грою в юному віці нападник зацікавив Лаціо.

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Плани Лаціо на літнє трансферне вікно

Нещодавно, з'явилась інформація про плани "орлів" на трансферному ринку. Повідомляють про те, що Лор'єнта та Джоба Беллінгема підписувати не будуть.

Лаціо веде перемовини на рахунок таких гравців, як Джукановіч, Фернандес-Пардо та Хамес Родрігес. У напад "біло-блакитні" планують підписати форварда грецького Панатінаїкоса – Фотіса Іоаннідіса, або українця Владислава Ваната.

Ходили чутки про те, що ще один клуб з Серії А хотів підписати Ваната, але Болонья звернула увагу на більш досвідченого Романа Яремчука.

Ванат у Динамо

Владислав Ванат є вихованцем молодіжної академії Динамо Київ. Дебютував у складі киян в матчі проти Колоса, змінивши на 82-й хвилині Артема Бєсєдіна.

Контракт гравця зі столичним клубом дійсний до 30 червня 2027 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Ваната складає 10 мільйонів євро.

У футболці "біло-синіх" Владислав зіграв 90 матчів забив 32 голи та віддав 15 гольових передач.

У вчорашньому матчі проти Партизана в рамках кваліфікації до групового етапа Ліги чемпіонів, гравець провів 90 хвилин і віддав асист на Олександра Караваєва.