Динамо втратило талановитого гравця перед грою проти Партизана в ЛЧ

Новий сезон Динамо Київ розпочне матчем проти сербського Партизана у рамка кваліфікації до Ліги чемпіонів. Один з гравців киян отримав травму перед першою грою.

21 липня, о 21:00 за київським часом, Динамо Київ зіграє матч проти Партизана. Перша гра відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні "Арена-Люблін".

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Травма Володимира Шепелєва

Столичний клуб завершував підготовку перед початком нового сезону. На тренуванні травму отримав півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв.

Лікарі киян після діагностики визначили ступінь пошкодження футболіста. Вони визначили, що 27-річний півзахисник отримав часткове пошкодження зв'язок гомілковостопного суглоба правої ноги. Термін відновлення гравця поки невідомий.

До цього травму отримав ще один гравець динамівців Кирило Пашко. 17-річний юнак приєднався до головної команди Динамо цього літа.

В минулому сезоні у складі столичного клубу Володимир Шепелєв зіграв 21 матч та забив 2 голи.