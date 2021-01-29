Футболіст Динамо через травму пропустить підготовку до сезону

Київське Динамо у п'ятницю, 29 січня, прибуло в Анталію (Туреччина), де до 8 лютого готуватиметься до другої половини сезону-2020/2021. На другий збір з Динамо не відправилися два легіонери.

Джерело: сайт Динамо

У порівнянні з попереднім етапом підготовки в ОАЕ, до складу не потрапили румунський півзахисник Тудор Белуце та бразильський нападник Клейтон.

До слова Динамо вирушило в Туреччину на заключну підготовку: хто потрапив у заявку

У Динамо повідомили, що Клейтон не полетів із основною командою на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини через травму.

Яка травма у Клейтона

Бразильський футболіст отримав пошкодження м'язу задньої поверхні стегна. Саме тому Клейтон залишився на лікуванні у Києві.

Він пропустить увесь другий збір. Орієнтовний термін відновлення динамівця – 10-14 днів.

Щодо Белуце, то Динамо не повідомляє причину відсутності румунського гравця.

У Туреччині в Динамо запланувало проведення п'яти контрольних матчів: