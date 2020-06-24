Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
30-річний український півзахисник турецького "Різеспора" Денис Гармаш, чий контракт належить київському "Динамо", зважився на кардинальну зміну іміджу.
"Різеспор" опублікував фотографії з тренувань у клубному Instagram. На одній із фотографій "засвітився" Гармаш, у якого тепер новий колір волосся.
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Денис Гармаш став блондином / Фото: ФК "Різеспор"
30-річний Гармаш встиг провести за "Різеспор" 9 матчів, у його активі 2 голи.
Повідомлялося, що по завершенню сезону Денис повернеться у "Динамо". Турецький клуб начебто не буде продовжувати оренду Гармаша.
Статистика Гармаша у "Динамо"
- Гармаш перебуває у "Динамо" з 2007 року. У футболці киян Денис провів 284 матчі у всіх турнірах.
- На його рахунку 40 голів та 39 результативних передач. У пасиві півзахисника 5 вилучень.
- Футболіст вигравав з "Динамо" всі трофеї на рівні України.