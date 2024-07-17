Одноклубник Мудрика вляпався у расистський скандал: зірка Челсі перепросив за вчинок

Збірна Аргентини гучно святкувала перемогу на Копа Америка-2024. Один з лідерів команди заспівав пісню після чого потрапив у скандал.

Енцо Фернандес зі своїми партнерами по збірній Аргентини виконав пісню про гравців збірної Франції. В 2022 році аргентинці в фіналі Чемпіонату світу-2022 обіграли французів.

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Наслідки для Енцо Фернандеса

В інтернеті одразу з'явилось відео зі святкування в автобусі "біло-блакитних". На записі чітко чути текст пісні, яку заспівали аргентинці.

Вони грають за Францію, але приїхали з Анголи. Їм подобається тра**тися з трансами. Їхня мати нігерійка, а батько камерунець, але за паспортом вони французи,

– співають гравці.

Одразу після цього відео одноклубники Енцо Фернандеса відписались від футболіста в Інстаграмі. Це французькі легіонери Челсі – Крістофер Нкунку, Веслі Фофана, Маланг Сарр, Аксель Дісасі, Бенуа Бадьяшиль, Леслі Угочукву.

Федерація футболу Франції засудила поведінку аргентинців та попросила ФІФА та Асосціацію футболу Аргентини провести розслідування щодо цього випадку.

У Челсі також засудили поведінку Енцо і його партнерів. В Челсі вважають всі форми дискримінації неприпустимі, а також пишаються тим, що всі люди незалежно від культури чи нації є бажанами гостями у клубі. Також в команді для гравця провели внутрішню дисциплінару процедуру.

Енцо вибачився в соцмережах

Гравець збірної Аргентини та Челсі в своєму інстаграмі виклав історію, де вибачається за свою поведінку під час святкування перемоги на Копа Америка-2024. Енцо сказав, що це все ейфорія і слова на відео не відображають його переконань і характеру.

Хочу щиро вибачитися за відео, опубліковане у моєму інстаграмі під час святкувань збірної. Пісня містить дуже образливу лексику, і цим словам абсолютно немає виправдань,

– заявив Фернандес.

В Челсі заявили, що цінують публічні вибачення свого гравця і сподіваються, що цього більше не повториться.