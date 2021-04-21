Давід Алаба підписав контракт з Реалом

Титулований футболіст Баварії Давід Алаба визначився з клубом, де продовжить кар'єру. Футболіст вирішив переїхати з Німеччини в Іспанію, де виступатиме за Реал.

Алаба вибрав Реал

Наприкінці червня у захисника завершується контракт з Баварією. 28-річний Алаба вирішив не підписувати новий контракт і влітку змінить команду.

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У лютому Алаба провів пресконференцію, на якій оголосив, що покине клуб. Втім, Алаба не повідомляв, де продовжить кар'єру.

На австрійського оборонця було багато претендентів, але Давід зупинив свій вибір на Реалі.

Повідомляється, що футболіст уклав з Реалом контракт до 2026 року. Документи ще не оформлені, проте очікується, що формальності будуть узгоджені протягом декількох найближчих тижнів.

Реал планує оголосити про трансфер Алаби після завершення сезону.

Давід фактично безкоштовно перейде у Реал. Мадридському клубу доведеться заплатити тільки платіж солідарності клубу, який виховав Алабу, і, ймовірно, агенту футболіста.

Перехід Алаби прокоментував лідер Баварії Йозуа Кімміх.

"Девід вигравав тут все декілька разів, два требли, секступель. Реал – безумовно гідний клуб, я б сказав. Не так багато кроків, які можна зробити після Баварії, але Реал не такий уже й поганий", – сказав Кімміх

Алаба перебуває у Баварії з 2008 року. З Баварією Давід вже виграв 26 трофеїв – двічі Лігу чемпіонів та 9 разів чемпіонат Німеччини. У 2021 році австрієць у складі Баварії на 99% оформить чергове чемпіонство у Бундеслізі.