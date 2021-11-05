Футболіст Барселони отримав травму у гри з Динамо: у цьому звинувачують тренера

Не встиг Усман Дембеле відновитись від травми, як знов поповнив лазарет Барселони. Правий вінгер отримав пошкодження у матчі проти київського Динамо у Лізі чемпіонів.

В усьому винен тренер Барселони

Французький футболіст Усман Дембеле вийшов на заміну у матчі з Динамо. На 65-й хвилині поєдинку вінгер вперше з'явився на полі у цьому сезоні. Гравцю Барселони нарешті вдалось залікувати травму. Але не встиг він відновитись від пошкодження, як заробив нове.

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У травмі звинувачують тренера каталонського клубу.. Серхі Бархуан не взяв до уваги рекомендації клубних лікарів. Медики пропонували наставнику "не кидати у бій" француза або випустити Дембеле лише максимум на 15 хвилин.

Однак фахівець не дослухався до порад. Дембеле відіграв 25 хвилин та отримав чергове пошкодження. За інформацією AS, Усман пошкодив задню поверхність стегна. Відновлення футболіста триватиме 3 – 4 тижні.

Нагадаємо, що у матчі з Динамо Дембеле підсилив гру, але не відзначився результативними діями. Барселона у Києві святкувала виїзну перемогу з рахунком 0:1.

Кар'єра Дембеле у Барселоні