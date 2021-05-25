Футболіст Арсенала загубив зуб під час проводів одноклубника: курйозне відео

Арсенал завершив сезон перемогою над Брайтоном. Після матчу усі футболісти "канонірів" влаштували проводи ветерану команди Давіду Луїсу, який покидає клуб.

Курйоз на футбольному полі

Дубль Пепе приніс перемогу Арсеналу. Англійський гранд завершив сезон в АПЛ поза зоною єврокубків – 8 місце. Після матчу відбулась зворушливе прощання з досвіченим захисником команди Давідом Луїсом.

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У ветерана влітку 2021 року завершується контракт із "канонірами". Арсенал не став продовжувати угоду з 34-річним гравцем. Футболісти вирішили зробити проводи оборонцю прямо на футбольному полі. Габріел був одним із найактивніших учасників свята. Однак в один момент він різко схопився за щелепу.

Габріелю випав зуб на газон. Такий курйозний інцидент неабияк розсмішив одноклубників, які згодом допомогли шукати зуб футболіста.

Сам Давід Луїс залишився поза заявкою на поєдинок. Бразилець пропускав зустріч через травму внутрішньої поверхні стегна.

У цьому сезоні захисник 30 разів виходив у футболці англійської команди та забив 2 голи.

Як у Габріеля випав зуб: відео