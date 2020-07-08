Захисник "Лаціо" вкусив суперника у матчі з несподіваним результатом: відео
Захисник римського "Лаціо" Патрік Габаррон не витримав напруги у матчі та вирішив вкусити суперника за руку. Гравець отримав пряму червону картку, на нього швидше за все очікує тривала дискваліфікація.
У рамках 31 туру чемпіонату Італії "Лаціо", який посідає другу сходинку, зіграв виїзний поєдинок проти "Лечче" українця Шахова, пише 24 канал.
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Укус захисника
Українець Євген Шахов розпочав гру на лаві запасних.
Вже на 5-й хвилині рахунок було відкрито, результативний удар у активі Кайседо. У середині першого тайму "Лечче" вдалось вирівняти гру та засмутити голкіпера суперників. Бабакар поповнив свою гольову скарбничку.
У дебюті другої частини гри "Лечче" несподівано забив гол. Лучоні допоміг команді вийти вперед у рахунку. Цей гол став вирішальним у зустрічі – 2:1, сенсаційна перемога господарів.
Протягом матчу українець Шахов на полі так і не з'явився, просидівши весь матч у запасі.
Цікавий епізод став наприкінці зустрічі. На 93-й хвилині захисник "орлів" Патрік Габаррон щось не поділив із Донаті в штрафному майданчику господарів. Суперечка завершилася несподівано – іспанець не придумав нічого кращого, ніж піти за стопами Суареса та вкусити опонента у руку. Арбітр матчу показав Габаррону пряму червону картку.
Додамо, що раніше подібними витівками відзначався уругваєць Суарес. Форвард "Барселони" щонайменше тричі кусав суперників – у складі "Аякса", "Ліверпуля" та збірної Уругваю.
- Зазнавши поразки "Лаціо" не зумів наблизитись до лідера "Ювентусу". У їх активі 68 набраних пунктів та друга сходинка у таблиці.
- "Лечче" розташовується у нижній частині таблиці. Посідаючи 17 місце серед 20 команд. Команда Шахова набрала за зіграні матчі 28 очків.