Захисник римського "Лаціо" Патрік Габаррон не витримав напруги у матчі та вирішив вкусити суперника за руку. Гравець отримав пряму червону картку, на нього швидше за все очікує тривала дискваліфікація.

У рамках 31 туру чемпіонату Італії "Лаціо", який посідає другу сходинку, зіграв виїзний поєдинок проти "Лечче" українця Шахова, пише 24 канал.

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Укус захисника

Українець Євген Шахов розпочав гру на лаві запасних.

Вже на 5-й хвилині рахунок було відкрито, результативний удар у активі Кайседо. У середині першого тайму "Лечче" вдалось вирівняти гру та засмутити голкіпера суперників. Бабакар поповнив свою гольову скарбничку.

У дебюті другої частини гри "Лечче" несподівано забив гол. Лучоні допоміг команді вийти вперед у рахунку. Цей гол став вирішальним у зустрічі – 2:1, сенсаційна перемога господарів.

Протягом матчу українець Шахов на полі так і не з'явився, просидівши весь матч у запасі.

Цікавий епізод став наприкінці зустрічі. На 93-й хвилині захисник "орлів" Патрік Габаррон щось не поділив із Донаті в штрафному майданчику господарів. Суперечка завершилася несподівано – іспанець не придумав нічого кращого, ніж піти за стопами Суареса та вкусити опонента у руку. Арбітр матчу показав Габаррону пряму червону картку.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020

Додамо, що раніше подібними витівками відзначався уругваєць Суарес. Форвард "Барселони" щонайменше тричі кусав суперників – у складі "Аякса", "Ліверпуля" та збірної Уругваю.