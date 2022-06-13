Футбол поза політикою, говорили вони, – Судаков про провокацію фаната на матчі України U-21

Збірна України 12 червня зіграла проти Вірменії у відборі на молодіжний чемпіонат Європи-2023. Під час поєдинку один із фанатів скандував назву ворожої країни.

Спорт не може бути поза політикою

Атакувальний півзахисник збірної України U-21 Георгій Судаков прокоментував скандальну поведінку одного з уболівальників. Футболіст вкотре підмітив, що спорт не поза політикою.

До теми Під час матчу молодіжної збірної України один з вболівальників скандував "Росія": відео моменту

У першій частині зустрічі проти Вірменії невідомий фанат почав гучно вигукувати з трибун слово "Росія". Уболівальник намагався спровокувати українців, але його план повністю провалився.

Натомість "синьо-жовті" двічі забили у ворота суперника та оформили виїзну перемогу з рахунком 0:2. Голи за збірну України забили Ельдар Кулієв та Костянтин Вівчаренко (0:2).

Молодіжна збірна України стала другою у своїй групі та через плей-офф буде змагатись за путівку на чемпіонат Європи.

Після поєдинку Судаков виклав у сторіс кадр із трансляції матчу та коротко прокоментував цей скандальний епізод.

Футбол поза політикою, говорили вони,

– написав футболіст.

Відзначимо, що Судаков від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно волонтерив разом із дружиною, яка була при надії. Пара допомагала біженцям на "Арені Львів".



Судаков про провокацію фаната / Скриншот із інстаграму футболіста