Функціонери замість тренерів: хто літав на Олімпіаду у Токіо від України

10 серпня 2021 , 19:27

Джерело:

BBC Україна

У мережі розгорівся скандал через Олімпіаду-2020 у Токіо. Зокрема, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, а також спортсменка Марина Килипко заявили, що замість частини функціонерів із Міністерства могли полетіти на змагання тренери.

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко посіла п'яте місце на Олімпіаді і емоційно поскаржилася в прямому ефірі, що могла виступити краще, якби їй допомагав особистий тренер.

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Але в українській делегації у Токіо місця для її тренера Віктора Шевцова не вистачило.

Головний тренер збірної з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник запевнив, що Марину насправді підтримували під час змагань інші тренери, а її звинувачення пояснив емоціями та амбіціями.

А єдиний український олімпійський чемпіон на Токіо-2020 та депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк вважає, що кількох спортивних функціонерів справді можна було б залишити в Україні, а замість них послати на Олімпіаду тренерів.

Хто ж полетів у Токіо в складі української делегації?

Список штабу, в який увійшли 15 осіб:

  • Міністр молоді і спорту – Вадим Гутцайт;
  • Президент Національного олімпійського комітету України – Сергій Бубка;
  • Перший заступник міністра молоді та спорту України – Сергій Симонов;
  • Заступник міністра молоді та спорту України – Ніна Уманець;
  • Заступник директора департаменту олімпійського спорту – начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Мінспорту – Тетяна Федюшина;
  • Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Мінспорту – Олена Цигиця;
  • Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Мінспорту – Юлія Буєва;
  • Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України – Наталія Коваленко;
  • Заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України – Олександр Яковлєв;
  • Голова медичної місії Національного олімпійського комітету України – Ігор Олексенко;
  • Пресаташе делегації України на Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 – Катерина Жидкова;
  • Начальник міжнародного відділу Національного олімпійського комітету України – Неля Дем'янець;
  • Заступник голови Національного антидопінгового центру України – Ярослав Кручек;
  • Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації легкої атлетики України – Равіль Сафіуллін;
  • Голова комісії Національного олімпійського комітету України зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю, президент Федерації стрільби України – Олег Волков.

Окрім того, фото з олімпійського табору в Токіо регулярно постив і депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Щоправда, у списку офіційної делегації його імені немає.

Автор: Юрій Семенюк