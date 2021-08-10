Функціонери замість тренерів: хто літав на Олімпіаду у Токіо від України

У мережі розгорівся скандал через Олімпіаду-2020 у Токіо. Зокрема, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, а також спортсменка Марина Килипко заявили, що замість частини функціонерів із Міністерства могли полетіти на змагання тренери.

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко посіла п'яте місце на Олімпіаді і емоційно поскаржилася в прямому ефірі, що могла виступити краще, якби їй допомагав особистий тренер.

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Але в українській делегації у Токіо місця для її тренера Віктора Шевцова не вистачило.

Головний тренер збірної з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник запевнив, що Марину насправді підтримували під час змагань інші тренери, а її звинувачення пояснив емоціями та амбіціями.

А єдиний український олімпійський чемпіон на Токіо-2020 та депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк вважає, що кількох спортивних функціонерів справді можна було б залишити в Україні, а замість них послати на Олімпіаду тренерів.

Хто ж полетів у Токіо в складі української делегації?

Список штабу, в який увійшли 15 осіб:

Міністр молоді і спорту – Вадим Гутцайт ;

; Президент Національного олімпійського комітету України – Сергій Бубка ;

; Перший заступник міністра молоді та спорту України – Сергій Симонов ;

; Заступник міністра молоді та спорту України – Ніна Уманець ;

; Заступник директора департаменту олімпійського спорту – начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Мінспорту – Тетяна Федюшина ;

; Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Мінспорту – Олена Цигиця ;

; Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Мінспорту – Юлія Буєва ;

; Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України – Наталія Коваленко ;

; Заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України – Олександр Яковлєв ;

; Голова медичної місії Національного олімпійського комітету України – Ігор Олексенко ;

; Пресаташе делегації України на Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020 – Катерина Жидкова ;

; Начальник міжнародного відділу Національного олімпійського комітету України – Неля Дем'янець ;

; Заступник голови Національного антидопінгового центру України – Ярослав Кручек ;

; Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації легкої атлетики України – Равіль Сафіуллін ;

; Голова комісії Національного олімпійського комітету України зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю, президент Федерації стрільби України – Олег Волков.

Окрім того, фото з олімпійського табору в Токіо регулярно постив і депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Щоправда, у списку офіційної делегації його імені немає.