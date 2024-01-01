Причина не в ігровій формі, – Артета пояснив відсутність Зінченка в заявці на матч із Фулхемом

У неділю, 31 грудня, було зіграно два останні матчі в АПЛ 2023 року. В одному з них Фулхем у лондонському дербі зустрічався з Арсеналом.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь андердогів. На гол Букайо Сака господарі відповіли взяттям воріт від Рауля Хіменеса та Боббі Де Кордова-Ріда.

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Артета прокоментував відсутність Зінченка в матчі проти Фулхема

Неприємною новиною для українських уболівальників стала відсутність навіть у заявці на поєдинок Олександра Зінченка. Перед грою пресслужба "канонірів" повідомила, що причиною цьому стала проблема з литковим м'язом у лівого захисника команди Артети.

Іспанський фахівець після матчу підтвердив проблему зі здоров'ям в українця та відповів на запитання, коли можна очікувати повернення Зінченка на футбольне поле.

Що стосується травми Зінченка, то ми поки нічого не знаємо. Він відчув дискомфорт у литковому м'язі. У понеділок Алекс пройде медичне обстеження та за його результатами ми зможемо зрозуміти, коли він зможе повернутися на поле,

– заявив Артета.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко зіграв 24 матчі у всіх турнірах за "канонірів". На його рахунку 1 гол та 1 асист.

. Наступний матч Арсенал зіграє 7 січня проти Ліверпуля в 1/32 фіналу Кубка Англії. Поєдинок відбудеться на "Емірейтс" та розпочнеться о 18:30. Участь у грі Зінченка наразі залишається під питанням.