Наставник Дженоа високо оцінив гру Маліновського на тлі поразки в Серії А

У неділю, 26 листопада, Дженоа провела виїзну гру проти Фрозіноне у 13-му турі італійської Серії А. Руслан Маліновський відкрив лік своїм голам у футболці "грифонів".

Український півзахисник вийшов у старті Дженоа та на 38-й хвилині зрівняв рахунок у зустрічі. Руслану вдався чудовий обвідний удар з дальньої відстані. Перед цим Фрозіноне повело у рахунку, але їх радість тривала лише чотири хвилини.

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Джилардіно: Ми знаємо його якість і силу

На жаль, дебютний гол Маліновського у футболці Дженоа не приніс команді бодай один бал. Вже у компенсований час господарі поля вдруге у поєдинку повели у рахунку та встановили остаточний рахунок зустрічі 2:1. "Грифони" поступились у виїзному матчі та поїхали додому без набраних очок.

Маліновський провів на полі 80 хвилин та був замінений на Жуніора Мессіаса.

Після поєдинку головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував гру українця.

Ми знаємо його якість і силу, він і команда провели матч найкращим чином. Ця поразка повинна навчити нас. Ми повинні багато працювати, але сьогодні ми добре зіграли, і я не можу нікого звинувачувати,

– заявив наставник "грифонів".

Матч проти Фрозіноне став для Маліновського вже 12-м у футболці Дженоа, у яких він забив один гол та віддав два асисти. У Руслана діє орендна угода з "грифонами" до кінця поточного сезону-2023/2024, але є можливість викупу контракту футболіста, який належить французькому Марселю.

Справи у Дженоа йдуть не найкращим чином. Нинішній клуб Маліновського посідає лише 15-те місце серед 20 учасників Серії А. Після 13-ти турів "грифони" набрали лише 14 балів. Стільки ж у 12-го Лечче, яке ще не провело свій матч цього туру італійської першості.

Свій наступний матч Дженоа проведе вже 2 грудня вдома проти Емполі Віктора Коваленка.