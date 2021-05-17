Глава Німецького футбольного союзу порівняв колегу з організатором Голокосту і пішов у відставку

Глава Німецького футбольного союзу (DFB) Фрітц Келлер 17 травня пішов у відставку зі свого поста. Келлер вимушений був покинути свою посаду після скандальної заяви.
Келлер покинув DFB після 2 років роботи
Причиною відставки стало висловлювання Келлера під час засідання виконавчого комітету DFB.
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Келлер, який очолює Німецький футбольний союз з 2019 року, під час виступу порівняв віцепрезидента DFB Райнера Коха з нацистським суддею Роландом Фрайслером.
Відставки функціонера вимагали регіональні та земельні асоціації.
Я приймаю відповідальність за свою помилку, допущену на засіданні виконавчого комітету 23 квітня. Я звільняю свій пост для такого необхідного для DFB нового початку,
– прокоментував ситуацію Келлер.
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- Фрайслер – учасник Ванзейської конференції 1942 року, на якій було обговорене "Остаточне розв'язання єврейського питання". Під евфемізмом малося на увазі масове знищення єврейського населення Європи.
- Він був одним з нацистів, відповідальних за організацію Голокосту. Фрайслер став головою Народної судової палати, де виніс близько 2 600 смертних вироків противникам нацистського режиму.