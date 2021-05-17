Глава Німецького футбольного союзу порівняв колегу з організатором Голокосту і пішов у відставку

Глава Німецького футбольного союзу (DFB) Фрітц Келлер 17 травня пішов у відставку зі свого поста. Келлер вимушений був покинути свою посаду після скандальної заяви.

Келлер покинув DFB після 2 років роботи

Причиною відставки стало висловлювання Келлера під час засідання виконавчого комітету DFB.

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Келлер, який очолює Німецький футбольний союз з 2019 року, під час виступу порівняв віцепрезидента DFB Райнера Коха з нацистським суддею Роландом Фрайслером.

Відставки функціонера вимагали регіональні та земельні асоціації.

Я приймаю відповідальність за свою помилку, допущену на засіданні виконавчого комітету 23 квітня. Я звільняю свій пост для такого необхідного для DFB нового початку,

– прокоментував ситуацію Келлер.

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