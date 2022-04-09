Фристайліст Абраменко віддав призові за медаль Олімпіади-2022 на потреби українців

Олександр Абраменко – герой України на Олімпійських іграх-2022. Але під час війни фристайліст рятує країну не лише на спортивному фронті, а й військовому.

Красивий вчинок чемпіона

Олександр Абраменко перерахував усі олімпійські призові за нагороду Олімпіади-2022 на потреби українського народу. Ці кошти дворазовому олімпійському призеру із фристайлу подарувало Міністерство оборони України.

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Сума, яка пішла на благодійність склала 100 тисяч гривень.

Частину грошей вже отримали волонтери з Миколаєва. Інша частина пішла на благодійний фонд "Країна спорту", де під час війни видають гуманітарну допомогу постраждалим від нападу Росії.

Нагадаємо, що одразу декілька паралімпійців виставили свої медалі з Ігор на аукціон. Усі виручені кошти підуть на потреби ЗСУ та українців. Свою бронзову медаль з Токіо вже продав каратист Станіслав Горуна. За неї дали понад 20 тисяч доларів.

Що відомо про виступи Абраменка на Олімпіаді

Олександр Абраменко – герой України на двох зимових Олімпіадах поспіль. У Пхьончхані-2018 фристайліст став олімпійським чемпіоном.

У 2022 році в Пекіні здобув "срібло". Ця нагорода стала першою та останньою для країни на Іграх у Китаї.

Абраменко – олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018. У Кореї він здобув єдину нагороду для України.

Повний текст із публікації з фейсбуку Федерації лижного спорту України

Олімпійський чемпіон Пхьончхана 2018 та срібний призер Пекіна 2022 Олександр Абраменко вирішив перерахувати 100 000 гривень, отриманих від Міністерства оборони України за срібну медаль цьогорічних Олімпійських ігор, на потреби України. Половину цієї суми Олександр відправить волонтерам свого рідного Миколаєва, решту – в благодійний фонд "Країна спорту", пріоритетним напрямком якого є активна гуманітарна допомога постраждалим внаслідок війни в Україні.

Дякуємо Олександру за тверду громадянську позицію. Разом переможемо!