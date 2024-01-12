"Наплювати на переможця": Нганну не хоче битися з Усиком

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну має намір взяти реванш у володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі. При цьому його не цікавить бій із Олександром Усиком, навіть якщо українець стане абсолютним чемпіоном світу.

37-річна ексзірка змішаний єдиноборств Френсіс Нганну наприкінці жовтня провів перший і поки єдиний професіональний боксерський поєдинок. Колишній чемпіон UFC поступився володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

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Нганну не цікавить бій із Усиком

Враховуючи той факт, що результат бою був надто суперечливим, Нганну хоче взяти реванш у британського боксера. При цьому Френсіса не цікавить звання абсолютного чемпіона світу, яке до того часу може отримати українець Олександр Усик.

Я не чекаю на переможця поєдинку Ф'юрі – Усик. Я чекаю на Тайсона. Тайсон винен мені бій. Мені наплювати на переможця бою. Я йду за Тайсоном. Виграє він чи програє – я хочу Тайсона,

– сказав Нганну.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії. Обидва боксери ще не програвали на професійному рівні.