"Тайсон працює над помилками": промоутер Ф'юрі пояснив, чому Усик програє реванш

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен вважає, що Олександр Усик програє бій-реванш. Він зазначив, що британець буде більш сконцентрований.

У ніч на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі. Однак 21 грудня 2024 року між боксерами ще запланований реванш.

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Прогноз Воррена на реванш

Промоутер Ф'юрі сподівається, що Тайсон все переосмислить і перестане дуркувати в боях.

Тайсон попрацює над своїми помилками. Він знає, що йому потрібно зробити. Якщо ви подивитеся на Тайсона в бою з Усиком, то кілька разів він дуркував, чи не так? Він вставав на кінчики пальців, танцював, рухався, опускав руки. Ф'юрі робив це. Чесно кажучи, я б вважав за краще, щоб він так не робив, але Тайсон робить це в боях. Коли йому комфортно, він робить подібні речі,

– зазначив Воррен.

Також він додав, що наступний бій буде інакшим.

"Я вважаю, що цей поєдинок складеться інакше, оскільки я бачив, що може зробити Тайсон, коли він зосереджений на цьому. Ви бачили, що він може зробити в бою", – розповів Френк Воррен.

Нагадаємо, що на кону бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі вже не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки українець відмовився від цього титулу.