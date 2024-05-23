"Тайсон жадає помсти": промоутер Ф'юрі розповів про реванш з Усиком

Промоутер Тайсона Ф'юрі прокоментував майбутній реванш між Олександром Усиуком і Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що це буде краще, ніж перший бій.

У бою в ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі. Реванш між боксерами відбудеться приблизно у жовтні 2024 року.

Читайте також Нове амплуа для Усика: боксер отримав роль у голлівудському фільмі

Промоутер Ф'юрі висловився про реванш з Усиком

Френк Воррен зазначив, що реванш буде кращим, ніж перший бій, оскільки боксери добре вивчили одне одного та внесуть якісь корективи.

Звичайно, Тайсон жадає помсти, він хоче перемогти і він повинен перемогти. Він вірить в себе, йому потрібна перемога, щоб покращити свою спадщину. Зараз всі думають, що Олександр найкращий боксер, побачимо, як Тайсон проведе з ним реванш,

– розповів британський промоутер.

Попри поразку Тайсон Ф'юрі заявив, що вважає себе переможцем, а Усику віддали перемогу через війну в Україні

Цікаво, що завдяки своїй перемозі на “Kingdom Arena”, Олександр Усик став третім боксером в сучасній історії, який досяг абсолютного чемпіонства в різних вагових категоріях. Раніше це вдавалося лише Теренсу Кроуфорду та Наої Іноуе.