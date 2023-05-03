Припало на час перебування Мудрика: поточний тренер Челсі став найгіршим у історії "пенсіонерів"
Джерело:Дейв Стетман
Френк Лемпард зміг вписати своє ім'я у історію лондонського колектива. Та от англійський коуч не найкращим почерком це зробив.
Френк Лемпард став найгіршим тренером у історії Челсі. Легенда "аристократів" став магнітом для поразок.
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Найчорніша смуга
Челсі поступився Арсеналу (3:1) в лондонському дербі, що стало шостою поразкою поспіль у всіх турнірах Лемпарда за його нової каденції на чолі "синіх". Як виявилось, у стані "аристократів" ще ніхто такого негативного результату не демонстрував, а тому Френк став найгіршим наставником столичного колектива за усю історію.
До того ж, Челсі зазнав уже 20-ї поразки у цьому сезоні в усіх змаганнях, що стало найгіршим показником "аристократів" з часів заснування Англійської Прем'єр-ліги, тобто з 1992-го року. Варто зазначити, що лондонський колектив посідає 12-е місце в турнірній таблиці, маючи 39 очок у активі. "Пенсіонерів" відділяють 9 балів від зони вильоту.
Тренерська діяльність Лемпарда
- Допоки англійському коучеві не вдалося досягнути висот у ролі наставника. Першим клубом Френка став Дербі Каунті, з яким він майже вийшов з Чемпіоншипу до Англійської Прем'єр-ліги, проте поступився у вирішальному поєдинку.
- Це не завадило керівництву Челсі назначити Лемпарда головним тренером "аристократів", та й там на Френка не чекав куш успіхів. Лемпард з лондонським колективом програв у фіналі Суперкубка УЄФА і так і не зміг здобути з "пенсіонерами" жодного трофею. Френка звільнили.
- Отримав свій наступний шанс англійський наставник у Евертоні, де йому довелося потренувати Віталія Миколенка. Спершу "ірискам" вдалось врятуватися зі зони вильоту та залишитись в АПЛ, проте у наступному сезоні вони демонстрували вкрай поганий футбол, що і призвело до чергового звільнення Лемпарда.