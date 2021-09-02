Французький футболіст через звірячий вчинок пропустить матч з Україною: відео

2 вересня 2021 , 12:08
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Джерело:

24 канал

Збірна Франції зазнала кадрових втрат перед протистоянням з Україною у Києві. Команди зустрінуться у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Франція втратила оборонця

Матч проти збірної України пропустить французький оборонець Жюль Кунде. 22-річний захисник отримав дискваліфікацію.

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Кунде отримав пряме вилучення у матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1).

Французький гравець отримав пряму червону картку на 51 хвилині зустрічі з боснійцями. Жюль у звірячому підкаті постелився проти захисника Сеада Колашинаца.

Відео фолу Кунде


Додамо, що матч проти збірної України пропустять ще два французькі футболісти. Зокрема, у Київ не приїдуть півзахисники Челсі та Баварії Н'Голо Канте та Корентен Толіссо відповідно.

Окрім того, поєдинок ризикує пропустити Кіліан Мбаппе. Зірка ПСЖ не зміг дограти матч з Боснією і Герцеговиною.

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Ситуація у групі України

  • Франція та Україна зіграли по 4 матчі у групі D. Французи лідирують, набравши 8 очок. Україна має 4 бали, адже всі матчі зіграла внічию.
  • Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан набрали по 2 очки, проте зіграли менше матчів. У фінів 2 гри, а в боснійців та казахстанців – по 3.
  • Україна прийме Францію у Києві вже 4 вересня. Поєдинок на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21:45.
Автор: Михайло Гема