Французький футболіст через звірячий вчинок пропустить матч з Україною: відео

Збірна Франції зазнала кадрових втрат перед протистоянням з Україною у Києві. Команди зустрінуться у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Франція втратила оборонця

Матч проти збірної України пропустить французький оборонець Жюль Кунде. 22-річний захисник отримав дискваліфікацію.

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Кунде отримав пряме вилучення у матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1).

Французький гравець отримав пряму червону картку на 51 хвилині зустрічі з боснійцями. Жюль у звірячому підкаті постелився проти захисника Сеада Колашинаца.

Відео фолу Кунде



Додамо, що матч проти збірної України пропустять ще два французькі футболісти. Зокрема, у Київ не приїдуть півзахисники Челсі та Баварії Н'Голо Канте та Корентен Толіссо відповідно.

Окрім того, поєдинок ризикує пропустити Кіліан Мбаппе. Зірка ПСЖ не зміг дограти матч з Боснією і Герцеговиною.

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