Французький футболіст через звірячий вчинок пропустить матч з Україною: відео
Джерело:24 канал
Збірна Франції зазнала кадрових втрат перед протистоянням з Україною у Києві. Команди зустрінуться у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.
Франція втратила оборонця
Матч проти збірної України пропустить французький оборонець Жюль Кунде. 22-річний захисник отримав дискваліфікацію.
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Кунде отримав пряме вилучення у матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини (1:1).
Французький гравець отримав пряму червону картку на 51 хвилині зустрічі з боснійцями. Жюль у звірячому підкаті постелився проти захисника Сеада Колашинаца.
Відео фолу Кунде
Додамо, що матч проти збірної України пропустять ще два французькі футболісти. Зокрема, у Київ не приїдуть півзахисники Челсі та Баварії Н'Голо Канте та Корентен Толіссо відповідно.
Окрім того, поєдинок ризикує пропустити Кіліан Мбаппе. Зірка ПСЖ не зміг дограти матч з Боснією і Герцеговиною.
До речі Миколенко зіграє за збірну України у грі проти Франції
Ситуація у групі України
- Франція та Україна зіграли по 4 матчі у групі D. Французи лідирують, набравши 8 очок. Україна має 4 бали, адже всі матчі зіграла внічию.
- Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан набрали по 2 очки, проте зіграли менше матчів. У фінів 2 гри, а в боснійців та казахстанців – по 3.
- Україна прийме Францію у Києві вже 4 вересня. Поєдинок на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21:45.