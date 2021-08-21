Французький боєць жорстко "задушив" росіянина у чемпіонаті Bellator: відео
21 серпня 2021 , 12:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У головній події турніру Bellator 265, який відбувся в Су-Фолсі, США, 46-річний французький боєць Чейк Конго (31-11-2) переміг 41-річного росіянина Сергія Харітонова (30-8).
У першому раунді росіянин був близький до дострокової перемоги, але 46-річний француз зі зростом 193 сантиметри встояв, вигравши поєдинок задушливим прийомом.
Дивіться також Одразу дві українки стали чемпіонками Європи з боксу, перемігши у фіналі росіянок
Примітно, що росіянин до заповітного перерви не дотерпів всього одну секунду. Таким чином, француз здобув перемогу сабмішном (удушення ззаду).
Відео перемоги в бою Чейк Конго – Сергій Харітонов
Що відомо про бійців
- Ця перемога стала для Конго 31-ю в кар'єрі при 11 поразках. Сергій, в свою чергу, програв у восьмий раз при 31-му тріумфу.
- Додамо, що росіянин програв свою другу сутичку поспіль у промоції. Раніше він поступився нокаутом у другому раунді британцеві Лінтону Васселлу. Француз також програв минулий бій, поступившись роздільним рішенням суддів американцеві Тімоті Джонсону.