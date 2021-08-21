Французький боєць жорстко "задушив" росіянина у чемпіонаті Bellator: відео

У головній події турніру Bellator 265, який відбувся в Су-Фолсі, США, 46-річний французький боєць Чейк Конго (31-11-2) переміг 41-річного росіянина Сергія Харітонова (30-8).

У першому раунді росіянин був близький до дострокової перемоги, але 46-річний француз зі зростом 193 сантиметри встояв, вигравши поєдинок задушливим прийомом.

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Примітно, що росіянин до заповітного перерви не дотерпів всього одну секунду. Таким чином, француз здобув перемогу сабмішном (удушення ззаду).

Відео перемоги в бою Чейк Конго – Сергій Харітонов

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