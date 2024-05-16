Порушив зобов'язання: французький баскетболіст не поїде на Олімпіаду через виступи в Росії

16 травня 2024, 20:41
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Джерело:

L'Equipe

Збірна Франції візьме участь у баскетбольному турнірі на Олімпійських іграх-2024. У складі команди-господарки буде відсутній срібний призер Токіо-2020 Тома Ертель.

Напередодні Євробаскету-2022 баскетболісти збірної Франції підписали зобов'язання не мати жодних справ з клубами з Росії та Білорусі. У разі порушень вони втрачали місце у лавах збірної.

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Через любов до Росії пропустить Олімпіаду в Парижі

Однак розігруючий збірної Франції Тома Ертель вирішив не дотримуватися зобов'язань. У вересні 2022 року він підписав контракт з російським Зєнітом. Через це він автоматично опинився поза збірною.

Восени 2023 року у Франції припустили, що можуть повернути баскетболіста. Для цього він повинен був припинити виступи за російську команду.

Всі наміри федерації перекреслив сам 35-річний розігруючий. Під час одного з інтерв'ю він заявив, що угода була підробкою і він на власний розсуд підписав контракт із Зєнітом.

Зазначимо, що через таку позицію баскетболіста розкритикували у соціальних мережах. Однак очевидно, що для нього важливіші російські гроші, ніж репутація та спортивні досягнення.

Що відомо про Ертеля

  • Тома Ертель розпочав професійну кар'єру у французькому клубі Елан Беарне. Після кількох сезонів у Франції перебрався до Іспанії, де грав за Барселону та Реал.
  • Під час кар'єри також виступав за турецький Анадолу Ефес. 22 вересня 2022 року офіційно став гравцем російського Зєніта.
  • У складі збірної Франції здобував дві нагороди Євробаскету: "золото" (2013) та "срібло" (2022).
  • На Олімпійських іграх у Токіо став срібним призером турніру, а чемпіонаті світу-2014 – бронзовим.
Автор: Сергій Шаховець