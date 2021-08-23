Не витримали нерви у всіх

В ході другого тайму фанати Ніцци почали жбурляти на поле пляшки. Одну з пляшок підняв півзахисник Марселя Дімітрі Пайє і кинув її назад на трибуни. Після цього на поле вибігли уболівальники.

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При цьому здали нерви й у головного тренера Марселя Хорхе Сампаолі, який напав на захисника Ніцци Жан-Клера Тодібо. Втім, аргентинського фахівця змогли втихомирити Пайє і його тренерський штаб.

Аргентинський наставник разом з президентом "провансальців" прийняли спільне рішення про те, що на полі їхня команда не повернеться. Гра була відкладена. Чекаємо розглядів з боку дисциплінарної комісії Ліги 1.

Відео масового побоїща у матчі Ніцца – Марсель

Наслідки бійки

Масової бійки вдалося уникнути, але на відео потрапив момент, на якому один чоловік (імовірно співробітник Марселя, так як у всіх представників делегації гостей були помаранчеві манішки) б'є в обличчя вболівальника з сектора господарів. Ouest France повідомило, що одного глядача забрали зі стадіону на ношах.

RMC Sport повідомляє про те, що три футболісти Марселя отримали ушкодження під час інциденту – крім Пайєта (у нього на спині виявлена подряпина) це Гендузі і Луан Перес. Пізніше в соцмережах з'явилися їхні фотографії з почервонілими слідами удушення на шиях.

Ніцца – Марсель 1:0 (перерваний на 75 хвилині)

Гол: Дольберг, 49