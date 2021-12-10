У Франції оштрафували жінку, яка спричинила масову аварію на Тур де Франс
Джерело:ВВС
Ще у червні 2021-го року глядачка перегонів Тур де Франс вийшла на дорогу, аби продемонструвати свій плакат на камеру. У цей момент зіштовхнулися декілька велосипедистів.
Унаслідок аварії постраждали десятки велосипедистів
Суд Франції ухвалив рішення оштрафувати порушницю. Вона зобов'язана сплатити 1200 євро.
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Жінку звинувачують у "створенні небезпеки для іншої людини свідомим порушенням заходів безпеки" та "ненавмисному завданні тілесних ушкоджень, що призвело до втрати працездатності на строк до трьох місяців".
Порушницю також зобов’язали сплатити символічний штраф в один євро професійній асоціації велосипедистів Франції.
Під час демонстрації плакату з вболівальницею зіткнувся німецький велосипедист Тоні Мартін. За ним впали й інші спортсмени. Таким чином в аварію потрапили десятки гонщиків. Багато з них отримали травми та не змогли продовжити змагання.
Відео масового зіткнення