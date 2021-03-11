Франція – Україна: на матчі працюватимуть німецькі арбітри

11 березня 2021 , 20:31
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Джерело:

УАФ

Збірна України з футболу вже 24 березня проведе перший офіційний матч у 2021 році проти Франції. Стало відомо, хто обслуговуватиме поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Тобіас Штілер працюватиме на матчі України

На поєдинку Франція — Україна, який відбудеться у Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс", працюватиме німецька суддівська бригада.

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Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер.

Четвертий арбітр – Крістіан Дінгерт.

Штілер та українські команди

  • Німецький арбітр ніколи не обслуговував матчі за участі українських збірних. Натомість він чотири рази перетинався з українськими клубами.
  • Вперше Штілер працював на матчі української команди у 2016 році, коли Шахтар у рамках групового етапу Ліги Європи переміг Брагу (2:0).
  • Також німець працював на матчі Шахтаря проти Аталанти у рамках групового етапу Ліги чемпіонів-2019/2020 (1:2).
  • Штілер обслуговував матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2018/2019 між Динамо і Челсі (0:5).