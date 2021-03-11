Франція – Україна: на матчі працюватимуть німецькі арбітри

Джерело:УАФ
Збірна України з футболу вже 24 березня проведе перший офіційний матч у 2021 році проти Франції. Стало відомо, хто обслуговуватиме поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2022.
На поєдинку Франція — Україна, який відбудеться у Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс", працюватиме німецька суддівська бригада.
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Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер.
Четвертий арбітр – Крістіан Дінгерт.