Чи зможе Україна взяти реванш у Франції за болючу поразку 7:1 – прогноз

У середу, 24 березня, збірна України проведе перший відбірковий матч на чемпіонат світу-2022 проти Франції. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому спекотному протистоянні.

Франція – Україна: перед спекотним матчем

Франція та Україна спільним поєдинком стартують у відборі на чемпіонат світу-2022. Підопічні Андрія Шевченка спробують взяти реванш у французької збірної за болючу поразку 7:1 у товариському матчі, який відбувся у жовтні 2020 року.

До теми Шевченко заговорив українською мовою під час пресконференції: відео

Загалом в історії протистоянь цих збірних є 9 матчів. Тут тотальна перевага на стороні французів – 5 перемог. Лише одного разу наша національна команда святкувала успіх у зустрічах проти суперника. Ще 3 матчі завершувались мировою.

Єдину звитягу Україну здобула ще у листопаді 2013 року (2:0). Сталось це у відборі на чемпіонат світу. У цій зустрічі за нашу команду забивали Роман Зозуля та Андрій Ярмоленко з пенальті. Французькі гравці наколотили у ворота суперника 20 голів. А українці відзначались у володіннях французів лише 6 разів.

На передматчевій пресконференції найбільшу поразку України проти Франції пригадав один з лідерів команди Олександр Зінченко. Футболіст пообіцяв, що ця гра буде зовсім відрізнятись від попередньої.

Прогноз від Favbet

Матч 1-го туру відбору на ЧС-2022 Франція – Україна відбудеться 24 березня о 21:45.

Франція – фаворит цього протистояння. Саме на їх перемогу букмекери віддають коефіцієнт 1,25. На звитягу українців можна заробити ставку з коефіцієнтом 14,00. Мирова у 1-му турі оцінена у 6,20.

Швидше за все команді Андрія Шевченка не вдасться додати у свою скарбничку на старті 3 очки. Експерти вважають, що поєдинок завершить з рахунком 2:0 на користь збірної Франції – 5,20. Саме з таким рахунком французи вже двічі перемагали нашу команду. Вперше це було у 2007 році, а вдруге це сталось на Євро-2012.

Українські футболісти серйозно налаштовані взяти реванш у титулованого суперника. Тому не виключено, що нашим хлопцям вдасться зробити диво на футбольному полі та бодай з мінімальним рахунком перемогти у зустрічі (0:1) – 24,00.

Французькі вболівальники першими зможуть радіти у матчі. Спеціалісти схиляються до того, що саме їх збірна першою розмочить нулі на табло – 1,24. А на те, що першими у поєдинку відзначаться підопічні Шевченка – 4,95.

Хто ж може стати автором голу?

Саме Кіліану Мбаппе віддають найбільші шанси на гол – 1,80. Щоправда, в останньому матчі ПСЖ француз отримав травму, тому наразі невідомо, чи встигне відновитись лідер атаки до матчу з українцями. Якщо ж його не буде, то Антуан Грізманн та Олів'є Жиру створюватимуть головну загрозу воротам української збірної – 1,85 та 2,10 відповідно.

Українським вболівальникам слід надіятись на Романа Яремчука, який є головною загрозою біля воріт суперників – 4,60. Також не слід списувати з авторів голів і Руслана Маліновського – 7,50. До слова, Руслан у гарному настрої приїхав у збірну. В останньому матчі за Аталанту футболіст відзначився голом та віддав асист у Серії А.