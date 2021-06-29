Швейцарія сенсаційно "викинула" Францію з Євро-2020, Мбаппе не забив вирішальний пенальті: відео

Франція та Швейцарія 28 червня зіграли між собою в 1/8 фіналу Євро-2020. Команди видали справжній гольовий трилер, у якому переможцями стали швейцарці.

Франція – Швейцарія 3:3 (по пен. 4:5)

Голи: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферовіч, 15, 82, Гавранович, 90+1

Нереалізований пенальті: Родрігес, 55 (Швейцарія)

Варте уваги Іспанія у шаленому матчі з 8 голами вийшла у чвертьфінал Євро-2020: відео

Франція із першого місця групи F вийшла у плей-офф Євро-2020. Команда Дідьє Дешама випередила Португалію, Німеччину та Угорщину у групі "смерті".

Швейцарці вийшли в 1/8 фіналу через число чотирьох найкращих збірних, які посіли у своїх групах треті місця.

Збірні востаннє виходили на одне футбольне поле на Євро-2016. Тоді той матч завершився "сухою" мировою 0:0.

Вже на початку зустрічі найкраще на другому поверсі після розіграшу кутового зіграв захисник Франції Варан. Але удар у футболіста Реала зовсім не вдався. Команда Дідьє Дешама дуже активно розпочала матч, постійно тримаючи у напрузі швейцарських футболістів.

Як грім серед ясного неба

Натомість забили гості. Цубер показав свою техніку, виконав чудову передачу у штрафний майданчик суперника, де Сеферовіч ударом головою шокував Льоріса – 0:1. Зміна тактики Дідьє Дешамом не спрацювала.

Немов холодний душ для французів. Удари Мбаппе та Рабіо були повз ворота. Зовсім не вдавалась гра одному з фаворитів Євро-2020. Французи на фоні Швейцарії виглядала беззубо. Гості абсолютно нічого не давали створити команді Дешама.

Швейцарці загрожували воротам французької збірної переважно після стандартів. Команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги у рахунку гостей з Швейцарії 0:1. У перерві матчу тренеру Франції прийшлось добре мізкувати над тим, щоб змінити гру своїх підопічних.

Рятівник Бензема

На початку другого тайму гості змарнували вбивчий момент. Після прострілу Емболо відразу два футболісти Швейцарії промахнулись по м'ячу.

На 55-й хвилині Швейцарія могла забити вдруге –До позначки підійшов, але переграти Льоріса не вдалось. Французький голкіпер продемонстрував свою майстерність та вгадав напрямок удару. Цей момент став ключовим у зустрічі.

На 57-й хвилині Мбаппе віддав фантастичну розрізну передачу, адресатом якої став Бензема. Нападник опинився перед голкіпером і з близької відстані прошив сітку воріт – 1:1.

Вже через дві хвилини французи перевернули хід гри з ніг на голову. Бензема знову красень. Після удару Грізманна першим на м'ячі від Карім та ударом головою вивів Францію вперед – 2:1.

Не можна сказати, що такий тиск Франції створив море проблем Швейцарії. Гості не склали руки, а продовжували нав'язувати свою гру.

На 75-й хвилині Погба збільшив перевагу господарів. Півзахисник Манчестер Юнайтед наважився на удар з дальньої відстані та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторією влетів у дев'ятку воріт Зоммера – 3:1.

Камбек Швейцарії

Вже через сім хвилин Сеферовіч побіг назустріч дотепній навісній передачі, яку виконав Мбабу і з легкістю переграв голкіпера – 3:2.

Швейцарці самовіддано кинулись рятувати поєдинок. Вони навіть зрівняли цифри на табло, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Гаврановича. Таке бажання не могло не бути винагороджене. У доданий арбітром час гості зрівняли рахунок завдяки удару все того ж Гаврановича – 3:3.

Вже в останні секунди основного часу Коман потужним ударом пробив у каркас воріт – поперечина врятувала швейцарців.

Шалене дійство в 1/8 фіналу

Павар не використав чудовий момент вдруге вивести свою збірну вперед. Відмінну гру на лінії продемонстрував Зоммер та у розкішному стрибку парирував удар. У додаткові овертайми були футбольні гойдалки у виконанні обох команд.

Перша 15-хвилинка минула без голів. Все ближчими ставали збірні до першої серїі післяматчевих пенальті на Євро-2020. Другий додатковий тайм Франція та Швейцарія розпочали дуже обережно. У збірних не було права на помилку. Занадто велика ціна помилки була в останній 15-хвилинці.

Мбаппе відгукнувся на розрізну передачу, уникнув офсайду. Але "10-ка" французів знову схибила. Команди вирішили переможця за серією 11-метрових ударів.

Футбольна лотерея

Гавранович та Погба потужними ударами під поперечину реалізували свої 11-метрові удари. Команди йшли нога у ногу не лише в основний та додатковий час, а й у серії пенальті – 3:3. Хоча напрямок удару Тюрама голкіпер Швейцарії вгадав. Льоріс теж дотягнувся до м'яча після пострілу Варгаса, але не зумів стати на шляху голу – 4:4.

Мехмеді знову вивів швейцарців вперед. Мбаппе схибив з позначки. Швейцарія – в 1/4 фіналу Євро-2020.

Відеоогляд матчу Франція – Швейцарія

Швейцарія у чвертьфіналі зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 2 липня у Санкт-Петербургу.