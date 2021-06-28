Франція – Швейцарія: де дивитись матч 1/8 фіналу Євро-2020

Франція та Швейцарія 28 червня зіграють в 1/8 фіналу Євро-2020. Переглянути цей матч можна буде й онлайн, а також по телебаченню.

Франція – Швейцарія: де дивитись матч Євро-2020

Поєдинок між Францією та Швейцарією відбудеться 28 червня у Бухаресті на стадіоні "Арена Національ". Свисток головного арбітра з Аргентини Фернандо Андрес Рапалліні пролунає о 22:00.

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В Україні матчі чемпіонату Європи-2020 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Зустріч 1/8 фіналу турніру між командою Дідьє Дешама та непоступливою Швейцарією транслюватимуть на усіх вищеперелічених каналах. Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн матч Франція – Швейцарія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.