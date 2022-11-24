Майже завжди футбольні уболівальники залишаються після себе цілу гору сміття на трибунах. Матчі чемпіонату світу-2022, куди приїхали фанати з усього світу, теж не стали вийнятком.
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Хороша традиція японських фанатів
Однак знайшлись і ті, хто не може покинути трибуни, якщо після них не чисто. Японські уболівальники взялись прибирати трибуни після матчу-відкриття Мундіалю Катар – Еквадор.
Японці прибирають стадіон у Катарі / Фото з твітеру World Cup Updates
Декілька десятків фанатів із Японії із сміттєвими пакетами зробили чистоту на стадіоні у Катарі. Мсіцеві були приєно здивовані такою поведінкою уболівальників збірної Японії.
Японці не залишають за собою сміття на ЧС-2022 / Фото з твітеру World Cup Updates
Японці на камеру ж зазначали. що вони та нація, яка ніколи не піде зі стадіону, залишивши по собі сміття. А такі вчинки не є на камеру, адже вони поважають місце, де грає їх улюблена збірна.
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Такі масові прибирання на трибунах вже стало хорошою традицією для японських уболівальників.
- Нагадаємо, щ збірна Японії потішила своїх фанатів у першому матчі на ЧС-2022. Японці сенсаційно переграли Німеччину 1:2.
- Після першого туру ЯПонія йде другою у групі "Е", поступаючись лише Іспанії за додатковим показником.