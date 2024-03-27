У скільки обійдеться Олімпіада-2024: у Франції назвали приблизну суму

Голова Рахункової палати Франції П’єр Московічі розповів, скільки країна витратить на проведення Олімпійських ігор. Ця сума ще не остаточна.

За словами Московічі, Франція витратить орієнтовно 3 – 5 мільярдів євро. Точну суму озвучать згодом.

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Скільки коштуватиме Олімпіада у Парижі

"Ми досі не знаємо, скільки коштуватиме Олімпіада. Але ці Ігри коштуватимуть 3, 4 або 5 мільярдів євро", – сказав Московічі.

Раніше Франція оцінювала, що Олімпіада обійдеться у близько 3 мільярдів євро. Загальна вартість становитиме близько 9 мільярдів, включно з недержавними коштами.

Зазначимо, що витрати на Олімпійських часто зростають на останніх етапах підготовки, оскільки з’являються позабюджетні витрати або потрібні додаткові кошти для прискорення незавершених будівельних робіт.

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