Іспанія вкрай вдало стартувала на чемпіонаті світу 2022. Команда Луїса Енріке здобула суху перемогу над Коста-Рикою, забивши у ворота Кейлора Наваса аж сім м'ячів.

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Тим часом тренер поділився своєю думкою щодо заняття сексом перед поєдинками. Він вважає, що таке проведення часу не є табу для його гравців, однак все ж є деякі заборони.

Вважаю секс перед матчами абсолютно нормальним явищем. Але якщо ти на оргії ввечері перед матчем, це не ідеальний варіант. Ну ви мене зрозуміли. Коли гравці в клубах, взагалі за це не переймаюся. Якщо вони це роблять, це тому, що це має хороший ефект для них. З огляду на здоровий глузд, кожен може займатися сексом зі своєю дружиною або з ким забажає. Це нормально. Вважаю секс важливим. Коли я був футболістом, то коли міг, робив з дружиною те, що ми повинні були робити,

– заявив Луїс Енріке.

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Цікаво відзначити, що донька іспанського коуча Сіра Мартінес є дівчиною хавбека Барселони Феррана Торреса. У матчі із Коста-Рикою 22-річний футболіст відзначився двома голами.

Наступний поєдинок "фурія роха" зіграє у неділю, 27 листопада. Іспанія буде простояти Німеччині, яка у першому турі зганьбилась проти японців (1:2). Початок – о 21:00 за київським часом.