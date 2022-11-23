Основний захисник Франції порвав "хрести": Мундіаль у Катарі для його закінчений

Чинні чемпіони світу французи продовжують потопати у власних кадрових проблемах. Вже у стартовому матчі чемпіонату світу-2022 Франція втратила ще одного ключового футболіста.

Підопічні Дідьє Дешама впевнено стартували на Мундіалі у Катарі. Французи здобули перемогу над Австралією 4:1, хоча першими нулі на табло розмочили якраз австралійці.

Детальніше про гру Без валідолу не обійшлося: чемпіони світу здобули вольову перемогу над Австралією – відео

Ще одна втрата

Але не все так позитивно для французів. Вже на 13-й хвилині Дешам був змушений зробити заміну. Замість травмованого Лукаса Ернандеса вийшов Тео Ернандес.

Постраждалий провів свій 32-й поєдинок у футболці національної команди.

Після поєдинку на захисника чекало медичне обстеження, яке підтвердило найгірші прогнози. Ернандес розірвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна. Розрив "хрестів" не дозволить Лукасу більше зіграти на чемпіонаті світу-2022. Для нього Мундіалю достроково закінчений.

У збірній бажають Лукасу якнайшвидшого повернення на футбольне поле.

На чемпіонат світу у Катар Франція приїхала не в оптимальному складі. Дешам не зможе розраховувати на цілу низку лідерів – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кімпембе, Карім Бензема та Крістофер Нкунку.

У стартовому матчі за збірну Франції забивали Адріан Рабйо, Кіліан Мбаппе та дубль в активі Олів'є Жиру.

Після першого туру команда Дешама очолює групу "D". Туніс та Данія, які розписали нульову мирову, посідають друге та третє місця відповідно. Австралія з нулем замикає групу.

У наступному матчі французи зіграють проти Данії. Початок зустрічі 26 листопада о 18:00.