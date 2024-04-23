"Перебуваю на завершальній стадії": титулована біатлоністка анонсувала завершення кар'єри

Франциска Пройсс планує завершити кар'єру після Олімпійських ігор 2026. 30-річну німецьку біатлоністку переслідують проблеми зі здоров'ям.

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2022 Франциска Пройсс останніми роками не може показати максимум своїх можливостей через проблеми зі здоров'ям, які постійно її переслідують. Все настільки серйозно, що 30-річна біатлоністка навіть замислилася про завершення кар'єри.

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Франциска Пройсс планує завершити кар'єру після Олімпіади-2026

За словами Франциски Пройсс, якщо її самопочуття не покращиться найближчим часом, то Олімпійські ігри 2026 стануть фінальною крапкою в її кар'єрі. Поки ж титулована німкеня має ще майже два роки.

Якщо до Олімпіади-2026 все продовжиться в тому ж дусі, то це точно буде кінцевою точкою моєї кар'єри. Я перебуваю на завершальній стадії своєї кар'єри, суджу про це за своїм почуттям пересиченості

, – сказала Пройсс.

Франциска Пройсс є чемпіонкою та багаторазовою призеркою чемпіонатів світу, Європи та етапів Кубка світу. Більшість перемог німкеня здобула в командних змаганнях, однак у її активі також є золота нагорода в масстарті на домашньому етапі Кубка світу в Рупольдингу, датована 2019-м роком.

Зимові Олімпійські ігри 2026 пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.