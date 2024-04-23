Бронзова призерка Олімпійських ігор 2022 Франциска Пройсс останніми роками не може показати максимум своїх можливостей через проблеми зі здоров'ям, які постійно її переслідують. Все настільки серйозно, що 30-річна біатлоністка навіть замислилася про завершення кар'єри.

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Франциска Пройсс планує завершити кар'єру після Олімпіади-2026

За словами Франциски Пройсс, якщо її самопочуття не покращиться найближчим часом, то Олімпійські ігри 2026 стануть фінальною крапкою в її кар'єрі. Поки ж титулована німкеня має ще майже два роки.

Якщо до Олімпіади-2026 все продовжиться в тому ж дусі, то це точно буде кінцевою точкою моєї кар'єри. Я перебуваю на завершальній стадії своєї кар'єри, суджу про це за своїм почуттям пересиченості

, – сказала Пройсс.

До слова. Франциска Пройсс є чемпіонкою та багаторазовою призеркою чемпіонатів світу, Європи та етапів Кубка світу. Більшість перемог німкеня здобула в командних змаганнях, однак у її активі також є золота нагорода в масстарті на домашньому етапі Кубка світу в Рупольдингу, датована 2019-м роком.

Зимові Олімпійські ігри 2026 пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.