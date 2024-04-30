Прожив лише 18 місяців: боксер, який хоче побитись із переможцем бою Усик – Ф'юрі, втратив сина

У родині камерунця сталась трагедія. Франсіс Наганну втратив свого 18-місячного сина.

За ексклюзивною інформацією від журналіста Джозефа Ессами, у колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Франсіса Нганну помер 18-річний син. Згодом сам боксер підтвердив цю інформацію у своїх соціальних мережах.

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Маленький син Нганну помер

Подробиці та причини смерті поки невідомі. Франсіс Нганну написав дуже емоційні пости у своїх соціальних мережах.

У чому сенс життя, якщо те, за що ми так завзято боремося, зрештою завдає нам найбільше болю? Чому життя таке несправедливе? Чому воно таке несправедливе і безжальне? Я страшенно втомився від цього,

– написав боксер в Х.

У коментарях до допису його підтримали шанувальники та інші відомі боксери, зокрема Конор Макгрегор.

Ще один емоційний пост вийшов в інстаграмі Нганну.

Занадто рано прощатися, але він пішов. Мій маленький хлопчик, мій друг, мій напарник Кобі був сповнений життя і радості. Тепер він лежить без життя. Я вигукував його ім’я знову і знову, але він не відповідав,

– йдеться у дописі.

У крайньому бою Франсіс Нганну програв нокаутом Ентоні Джошуа . Йому також вдалося тричі відправити у нокдаун Нганну.

Нещодавно Франсіс Нганну також висловив бажання вийти на ринг з майбутнім суперником Олександра Усика – Тайсоном Ф'юрі.