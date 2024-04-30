Прожив лише 18 місяців: боксер, який хоче побитись із переможцем бою Усик – Ф'юрі, втратив сина
Джерело:Франсіс Нганну
У родині камерунця сталась трагедія. Франсіс Наганну втратив свого 18-місячного сина.
За ексклюзивною інформацією від журналіста Джозефа Ессами, у колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Франсіса Нганну помер 18-річний син. Згодом сам боксер підтвердив цю інформацію у своїх соціальних мережах.
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Маленький син Нганну помер
Подробиці та причини смерті поки невідомі. Франсіс Нганну написав дуже емоційні пости у своїх соціальних мережах.
У чому сенс життя, якщо те, за що ми так завзято боремося, зрештою завдає нам найбільше болю? Чому життя таке несправедливе? Чому воно таке несправедливе і безжальне? Я страшенно втомився від цього,
– написав боксер в Х.
У коментарях до допису його підтримали шанувальники та інші відомі боксери, зокрема Конор Макгрегор.
Ще один емоційний пост вийшов в інстаграмі Нганну.
Занадто рано прощатися, але він пішов. Мій маленький хлопчик, мій друг, мій напарник Кобі був сповнений життя і радості. Тепер він лежить без життя. Я вигукував його ім’я знову і знову, але він не відповідав,
– йдеться у дописі.
Нещодавно Франсіс Нганну також висловив бажання вийти на ринг з майбутнім суперником Олександра Усика – Тайсоном Ф'юрі.