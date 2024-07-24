Повертається на ринг після тяжкої втрати: Нганну проведе бій з Феррейрою

Франсіс Нганну проведе бій із Ренаном Феррейрою. Боксер вперше вийде на ринг після тяжкої сімейної втрати.

30 квітня в сім'ї Франсіса Нганну сталася трагедія. У боксера раптово помер 18-місячний син.

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Нганну повертається у бокс

Офіційної дати бою з Ренаном Феррейрою немає, однак сам Франсіс повідомив, що поєдинок відбудеться у жовтні 2024 року.

Остаточно ще нічого не вирішено, однак Ліга професійних бійців (PFL) працює над тим, щоб їхній бій відбувся 19 жовтня в Саудівській Аравії.

В останньому бою у березні 2024 року Франсіс Нганну програв Ентоні Джошуа. Ей-Джей відправив суперника у нокаут

Відзначимо, що раніше Нганну говорив, що свій наступний бій присвятить покійному сину.