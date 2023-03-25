Навіщо платити більше: іспанський ексфорвард Динамо порівняв трансфери Мудрика та Циганкова
Джерело:L`Esportiu
Український вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков став відкриттям другої частини Ла Ліги. Виявляється, що за невеликі кошти можна придбати дуже якісного футболіста.
Зимовий новачок Жирони Віктор Циганков оформив перший дубль у своїй іспанській кар'єрі. Його колега по амплуа Михайло Мудрик, за якого Челсі відвалили Шахтарю 100 мільйонів євро, не може похвалитися такою результативністю.
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Соль: Не бачу 95 мільйонів різниці
Колишній форвард Динамо Фран Соль провів три сезони разом з Циганковим у Києві. Для 31-річного іспанця швидка адаптація українця в Ла Лізі не стала сюрпризом.
Його менталітет завжди був дуже професійним. Він багато працював у тренажерному залі, займався харчуванням і завжди додатково працював зі своїм особистим тренером,
– сказав Соль.
Крім того, нападник Малаги порівняв трансфери Циганкова та Мудрика.
"Я був дуже здивований, тому що я не бачу 95 мільйонів різниці між ними. Це питання ринку, і Жирона дуже добре попрацювала, щоб досягти цього. Запевняю вас, що такої різниці немає, адже Віктор був одним із найкращих бомбардирів київського Динамо і зробив набагато більше, ніж Мудрик, який мав хороший рік у Шахтарі. Далі побачимо, а поки він цього не показав.
Швидка адаптація Циганкова? Мене це не здивувало. Я добре його знаю і знав, що він здатний це зробити. У нього такий рівень, щоб грати в стартовому складі Жирони, і Мічел, який знає більше, ніж я, це знає. Він ставить його у вирішальні матчі, і я хочу його привітати, тому що він цього заслуговує. Я свідок того, що він намагався і багато працював, щоб бути тут", – розповів ексфорвард Динамо.
- Нагадаємо, що Жирона заплатила за трансфер Віктора лише 5 мільйонів євро.
- Завдяки результативній грі Циганков вдруге за місяць потрапив у Команду тижня FIFA Ultimate Team 2023.
- Контракт Віктора з "жирондинцями" розрахований до кінця червня 2027 року.
- Наразі на рахунку українця 3 голи та 3 асисти у 7 матчах чемпіонату Іспанії.
- Свій наступний поєдинок "біло-червоні" зіграють 1 квітня проти Еспаньола.