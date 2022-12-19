Легендарна світлина: фото Мессі з Кубком світу набрало майже найбільше лайків в Інстаграм

Ліонель Мессі продовжує встановлювати рекорди. Його фото після фіналу ЧС з кубком світу вийшло на друге місце за кількістю лайків в Інстаграм.

За Ліонеля Мессі, якому нарешті підкорився мундіаль, радіє увесь світ. Люди це демонструють вподобаннями світлини у Мессі в Інстаграмі.

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Фото Ліонеля Мессі з так бажаним трофеєм набрало 42,1 мільйона лайків за 15 годин. Цей пост обігнав нещодавне спільне фото з Кріштіану Роналду, яке португалець опублікував у себе на сторінці. Воно зібрало 41,9 мільйона лайків з 19 листопада. Найбільш вподобаною світлиною залишається фото курячого яйця, яке зібрало 56,1 мільйона лайків.

Нагадаємо, що збірна Аргентини у фіналі ЧС-2022 обіграла збірну Франції у серії пенальті, після того, як команди не змогли визначити сильнішого у основний та додатковий час. Мессі оформив дубль у головному матчі мундіалю та став найкращим гравцем ЧС у Катарі.