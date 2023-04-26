Чорна смуга Супряги: форвард Динамо знову ляже під ніж – ЗМІ

Один з найбільших талантів України ніяк не може відновити свої найкращі кондиції. Очевидно, що до завершення чемпіонату уболівальники "біло-синіх" не побачать Владислава Супрягу на футбольному полі.

Форварду Динамо Владиславу Супрязі знадобиться чергова операція. Про це повідомив британський журналіст з англійським корінням Ендрю Тодос.

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Супряга знову поза грою

За повідомленням джерела, Супряга так і не оговтався від попередньої травми. Тож нападнику доведеться знову лягти на хірургічний стіл. Таким чином, сезон 2022/23 для Владислава завершився.

Нагадаємо, що 23-річний форвард не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах Динамо в поточному сезоні. Перше коло чемпіонату Владислав пропустив через травму, яку отримав під час підготовчих поєдинків.

Чорна смуга Супряги

Під час зимового збору уродженець Одещини відновив ігрові кондиції та навіть забив кілька м'ячів у товариських матчах. Проте чергова травма, а також загадкова ДТП залишили його поза основним складом.

Взимку форвардом цікавилися кілька турецьких клубів, але трансфер так і не відбувся. Протягом останніх сезонів Владислав мав обмаль ігрової практики. Минулого року він зіграв лише 24 хвилини за Сампдорію у матчі Серії А, а також 4 поєдинки за молодіжну збірну України.

Футболіст продовжує втрачати свою трансферну вартість, яка нині становить 1,8 мільйона євро. Нагадаємо, що влітку 2018 року Динамо придбало права на футболіста у Дніпра-1 за 6,5 мільйонів євро. Проте інвестиція менеджменту "біло-синіх" виявилася марною.