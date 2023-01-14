Манчестер Юнайтед підписав бомбардира, який "насолив" Аргентині на ЧС-2022

Напередодні "манкуніанського дербі" Манчестер Юнайтед посилив склад форвардом збірної Нідерландів Ваутом Вегхорстом. Співвітчизник головного тренера "червоних дияволів" гратиме на правах оренди.

Можливості Ваута Вегхорста прекрасно відомі головному тренеру МЮ Еріку тен Хагу. Тож "червоні дияволи" скористалися можливістю підписати нападника, який виблискував на чемпіонаті світі в Катарі.

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Вдалий трансфер МЮ

Юнайтед взяв 30-річного бомбардира в оренду у Бернлі до кінця сезону. Цікаво, що першу половину сезону Вегхорст виступав теж в оренді за Бешикташ. Тож "манкуніанцям" довелося виплатити компенсацію в сумі 2,85 мільйонів євро турецькому клубу.

В нинішньому сезоні Вегхорст забив за Бешикташ 9 голів у 18 матчах.

Сам нападник неймовірно задоволений своїм підвищенням в кар'єрі.

Для мене честь приєднатися до Манчестер Юнайтед. Раніше я грав проти цього клубу, і це фантастичне відчуття – тепер мати шанс одягнути знамениту червону футболку. Я бачив прогрес Юнайтед під керівництвом Еріка Тена Хаг у цьому сезоні. Не можу дочекатися, щоб почати грати свою роль у русі команди до її цілей,

– сказав щасливий Вегхорст.

Кар'єра Вегхорста