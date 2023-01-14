Манчестер Юнайтед підписав бомбардира, який "насолив" Аргентині на ЧС-2022
Джерело:Манчестер Юнайтед
Напередодні "манкуніанського дербі" Манчестер Юнайтед посилив склад форвардом збірної Нідерландів Ваутом Вегхорстом. Співвітчизник головного тренера "червоних дияволів" гратиме на правах оренди.
Можливості Ваута Вегхорста прекрасно відомі головному тренеру МЮ Еріку тен Хагу. Тож "червоні дияволи" скористалися можливістю підписати нападника, який виблискував на чемпіонаті світі в Катарі.
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Вдалий трансфер МЮ
Юнайтед взяв 30-річного бомбардира в оренду у Бернлі до кінця сезону. Цікаво, що першу половину сезону Вегхорст виступав теж в оренді за Бешикташ. Тож "манкуніанцям" довелося виплатити компенсацію в сумі 2,85 мільйонів євро турецькому клубу.До речі. В нинішньому сезоні Вегхорст забив за Бешикташ 9 голів у 18 матчах.
Сам нападник неймовірно задоволений своїм підвищенням в кар'єрі.
Для мене честь приєднатися до Манчестер Юнайтед. Раніше я грав проти цього клубу, і це фантастичне відчуття – тепер мати шанс одягнути знамениту червону футболку. Я бачив прогрес Юнайтед під керівництвом Еріка Тена Хаг у цьому сезоні. Не можу дочекатися, щоб почати грати свою роль у русі команди до її цілей,
– сказав щасливий Вегхорст.
Кар'єра Вегхорста
- Ваут Вегхорст – вихованець нідерландського Еммена.
- Нападник також захищав кольори Хераклеса, АЗ, Вольфсбурга, Бернлі, Бешикташа.
- За професійну кар'єру забив 172 голи у 414 матчах.
- У 2018 році Вегхорст дебютував за збірну Нідерландів. На його рахунку 5 голів у 19 поєдинках.
- Габаритний форвард приймав участь у чемпіонаті Європи 2020, де забив гол у ворота збірної України.
- На чемпіонаті світу в Катарі Вегхорст запам'ятався дублем у матчі чвертьфіналу проти Аргентини (2:3). Саме його голи заставили занервувати Мессі і компанію у, здавалося, виграному матчі.
- Трансферна вартість бомбардира складає 14 мільйонів євро.