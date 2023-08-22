Рецидив старої травми: Шахтар втратив провідного форварда напередодні матчів ЛЧ

Чемпіон України має суттєві кадрові проблеми напередодні старту в Лізі чемпіонів. Після матчу 3-го туру УПЛ клубний лазарет поповнив форвард Лассіна Траоре.

Буркінійський форвард Лассіна Траоре став автором одного з двох голів у матчі 3-го туру проти Олександрії (2:1). Проте 22-річний футболіст не зміг продовжувати поєдинок і у перерві був замінений на Кевіна Келсі.

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Невчасна травма Траоре

За інформацією джерела, у Траоре трапився рецидив травми коліна, яку отримав ще в сезоні 2021/22 під час матчу ЛЧ з Інтером. Тоді відновлення форварда збірної Буркіна-Фасо тривало 9 місяців. Після травми бомбардир важко набирав форму та значно зменшив результативність.

Нині лікарі прогнозують, що нападник буде поза грою 3-4 місяці. Тож не виключено, що в осінній частині сезону ми вже не побачимо на полі Траоре. Це не надто втішна новина, враховуючи травми захисника Валерія Бондаря, хавбека Георгія Судакова. Зазначимо, що 1-й тур ЛЧ запланований на 19-20 вересня.

Відомо, що "гірники" не планують терміново шукати заміну форварду на трансферному ринку. Тренерський штаб розраховує на гравців атаки, які вже є в обоймі Патріка ван Леувена. Зазначимо, на позиції центрфорварда можуть зіграти Данило Сікан, Кевін Келсі та Богдан В'юнник.