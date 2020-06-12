Формула-1 офіційно підтвердила, що в сезоні-2020 через пандемію коронавірусу не дорахується ще трьох етапів. Ними стали гран-прі Азербайджану, Сінгапуру та Японії.

Про це повідомив офіційний сайт Формули-1. Керівництво гонок шукатиме альтернативні варіанти для заповнення календаря.

Читайте також Формула-1: офіційний календар гонок 2020

Проблеми з етапами

За словами організаторів, таке рішення було прийняте через різні проблеми, з якими стикались промоутери у цих країнах.

У Сінгапурі і Азербайджані було потрібно тривале будівництво вуличних трас, що зробило проведення заходів в цей період неможливим.

В Японії рішення пов’язане з чинним обмеженням на прибуття в країну.

Під питанням також проведення гран-прі у В’єтнамі і Бразилії.

Додамо, що США і Мексика далі є претендентами на те, щоб провести гран-прі Формули-1 в цьому році.

Альтернативою для заповнення календаря розглядають подвійні етапи в Бахрейні і Сочі. У цьому сезоні Формули вже довелося відмовитися від проведення декількох етапів.

"These decisions have been taken due to the different challenges our promoters face in those countries.



"At the same time we have made significant progress with existing and new promoters on the revised calendar"https://t.co/9li9JzvnOn — Formula 1 (@F1) June 12, 2020

Сезон Формули-1 повинен стартувати 5 липня в Австрії, де через тиждень відбудеться ще одна гонка. Всього необхідно провести вісім гонок – це необхідний мінімум для визначення чемпіона Формули-1.

Організатори сезону розраховують в 2020 році провести мінімум 15 гран-прі, що дозволить отримати виплати за телевізійними контрактами.

Які гонки офіційно скасовані