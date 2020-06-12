Формула-1: три гран-прі офіційно не відбудуться
Формула-1 офіційно підтвердила, що в сезоні-2020 через пандемію коронавірусу не дорахується ще трьох етапів. Ними стали гран-прі Азербайджану, Сінгапуру та Японії.
Про це повідомив офіційний сайт Формули-1. Керівництво гонок шукатиме альтернативні варіанти для заповнення календаря.
Читайте також Формула-1: офіційний календар гонок 2020
Проблеми з етапами
За словами організаторів, таке рішення було прийняте через різні проблеми, з якими стикались промоутери у цих країнах.
У Сінгапурі і Азербайджані було потрібно тривале будівництво вуличних трас, що зробило проведення заходів в цей період неможливим.
В Японії рішення пов’язане з чинним обмеженням на прибуття в країну.
Під питанням також проведення гран-прі у В’єтнамі і Бразилії.
Додамо, що США і Мексика далі є претендентами на те, щоб провести гран-прі Формули-1 в цьому році.
Альтернативою для заповнення календаря розглядають подвійні етапи в Бахрейні і Сочі. У цьому сезоні Формули вже довелося відмовитися від проведення декількох етапів.
Сезон Формули-1 повинен стартувати 5 липня в Австрії, де через тиждень відбудеться ще одна гонка. Всього необхідно провести вісім гонок – це необхідний мінімум для визначення чемпіона Формули-1.
Організатори сезону розраховують в 2020 році провести мінімум 15 гран-прі, що дозволить отримати виплати за телевізійними контрактами.
Які гонки офіційно скасовані
- Гран-прі Австралії
- Гран-прі Нідерландів
- Гран-прі Монако
- Гран-прі Франції