У стартовому поєдинку 28 туру чемпіонату Іспанії "Севілья" помірялась силами із "Бетісом". Господарям вдалось забити два м'ячі, яких вистачило для перемоги.

Севілья – Бетіс 2:0

Голи: Окампос, 56 (п), Фернандо, 62.

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Перемога за шість хвилин

Матч пройшов на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" при порожніх трибунах. Севільське дербі стало першим матчем після поновлення чемпіонату Іспанії, пише 24 канал.

Цікаво, що команди грали під інтершум з відеогри "FIFA 20", який імітував присутність вболівальників на трибунах.

У першій частині зустрічі жодній із команд не вдалось засмутити голкіперів. Більше часу у матчі "Бетіс" контролював м'яч, але саме підопічні Хулена Хулен Лопетегі зуміли реалізувати свої моменти, на відміну від суперника.

Вже спочатку другого тайму команді вдалось двічі засмутити голкіпера суперника.

На 56-й хвилині першим голом у зустрічі із пенальті відзначився Окампос. А за шість хвилин "Севільї" вдалось ще збільшити рахунок. Результативний удар у активі Фернандо.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "Севільї".

У наступному турі 15 червня "Севілья" на виїзді зустрінеться з "Леванте", а "Бетіс" вдома зіграє з "Гранадою".

"Севілья" набрала 50 очок і закріпилася на третьому місці турнірної таблиці. "Бетіс" (33 очки) посідає 12-е місце.

Лідирує "Барселона", яка набрала 58 очок в 27-ми матчах. Мадридський "Реал" відстає від каталонців на 2 очки. 13 червня "Барселона" у гостях зіграє з "Мальоркою", а "Реал" 14 червня прийматиме "Ейбар".

"Севілья" – "Бетіс" огляд матчу