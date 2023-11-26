Підсумки сезону-2023 у Формулі-1: Ферстаппен виграв майже всі етапи, Мерседес випередив Феррарі

26 листопада 2023, 23:50
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"Королівські" перегони цього сезону добігли кінця. Чемпіонської інтриги він не подарував, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен був на дві голови сильнішим за всіх.

У перегонах Формула-1 підійшов до завершення 74-ий сезон. Чемпіон 2023 року став відомий ще на початку жовтня, адже пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену не було рівних, пише 24 канал.

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Без конкуренції для Ферстаппена

Втім навіть після оформлення чемпіонства голандець виграв всі останні гран-прі. Заключним став етап в Абу-Дабі (ОАЕ). Макс впевнено виграв поул та провів на першому місці всю гонку.

Найближчого переслідувача Шарля Леклера (Феррарі) пілот Ред Булл випередив майже на 18 секунд. Топ-трійку в Абу-Дабі замкнув Джордж Расселл з Мерседеса.

Результати гран-прі Абу-Дабі:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Шарль Леклер (Феррарі) +17,9
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +20,3
  4. Серхіо Перес (Ред Булл) +21,4
  5. Лендо Норріс (Макларен) +24,2
  6. Оскар Піастрі (Макларен) +31,4
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +39,5
  8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +43,0
  9. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +44,4
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) +55,6

Оновлений рекорд та гонитва за Шумахером

Таким чином, Ферстаппен переміг на 19-ти з 22-х етапів цього сезону, що є рекордом Формули-1 за кількістю звитяг протягом однієї кампанії. Крім того, Макс довів кількість своїх перших місць за кар'єру до 54-х.

Це дозволило йому обійти Себастьяна Феттеля (53) та увійти у топ-3 за всю історію перегонів. Лідерами ж є Льюїс Гемілтон (103) та Міхаель Шумахер (91).

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Підсумки сезону-2023

До слова, сам Гемілтон цього сезону замкнув топ-трійку індивідуального заліку, позаду обох пілотів Ред Булл. За четверту ж сходинку на останньому гран-прі боролись одразу четверо пілотів, але її утримав Фернандо Алонсо.

Підсумковий залік пілотів:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 575
  2. Серхіо Перес (Ред Булл) – 285
  3. Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 234
  4. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 206
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 206
  6. Лендо Норріс (Макларен) – 205
  7. Карлос Сайнс (Феррарі) – 200
  8. Джордж Расселл (Мерседес) – 175
  9. Оскар Піастрі (Макларен) – 97
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 74
  11. П'єр Гаслі (Альпін) – 62
  12. Естебан Окон (Альпін) – 58
  13. Александер Албон (Вільямс) – 27
  14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 17
  15. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 10
  16. Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 9
  17. Даніель Ріккардо (Альфа Таурі) – 6
  18. Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) – 6
  19. Кевін Магнуссен (Хаас) – 3
  20. Ліам Лоусон (Альфа Таурі) – 2
  21. Логан Сарджент (Вільямс) – 1
  22. Нік Де Вріс (Альфа Таурі) – 0

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Що стосується Кубку конструкторів, то у ньому очікувано не було рівних Ред Булл. Перед останнім етапом шанси на друге місце мало Феррарі, але провал Карлоса Сайнса залишив італійську команду позаду Мерседес.

Підсумку Кубка конструкторів:

  1. Ред Булл – 860
  2. Макларен – 409
  3. Феррарі – 406
  4. Макларен – 302
  5. Астон Мартін – 280
  6. Альпін – 120
  7. Вільямс – 28
  8. Альфа Таурі – 25
  9. Альфа Ромео – 16
  10. Хаас – 12
Довідка. Сезон-2024 стартує 2 березня 2024 року в Бахрейні. Календар включатиме у себе рекордні 24 етапи. Останній пройде так само в Абу-Дабі аж 8 грудня наступного року.
Автор: Анатолій Дерека