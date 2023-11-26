Підсумки сезону-2023 у Формулі-1: Ферстаппен виграв майже всі етапи, Мерседес випередив Феррарі
"Королівські" перегони цього сезону добігли кінця. Чемпіонської інтриги він не подарував, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен був на дві голови сильнішим за всіх.
У перегонах Формула-1 підійшов до завершення 74-ий сезон. Чемпіон 2023 року став відомий ще на початку жовтня, адже пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену не було рівних, пише 24 канал.
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Без конкуренції для Ферстаппена
Втім навіть після оформлення чемпіонства голандець виграв всі останні гран-прі. Заключним став етап в Абу-Дабі (ОАЕ). Макс впевнено виграв поул та провів на першому місці всю гонку.
Найближчого переслідувача Шарля Леклера (Феррарі) пілот Ред Булл випередив майже на 18 секунд. Топ-трійку в Абу-Дабі замкнув Джордж Расселл з Мерседеса.
Результати гран-прі Абу-Дабі:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі) +17,9
- Джордж Расселл (Мерседес) +20,3
- Серхіо Перес (Ред Булл) +21,4
- Лендо Норріс (Макларен) +24,2
- Оскар Піастрі (Макларен) +31,4
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +39,5
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) +43,0
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) +44,4
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +55,6
Оновлений рекорд та гонитва за Шумахером
Таким чином, Ферстаппен переміг на 19-ти з 22-х етапів цього сезону, що є рекордом Формули-1 за кількістю звитяг протягом однієї кампанії. Крім того, Макс довів кількість своїх перших місць за кар'єру до 54-х.
Це дозволило йому обійти Себастьяна Феттеля (53) та увійти у топ-3 за всю історію перегонів. Лідерами ж є Льюїс Гемілтон (103) та Міхаель Шумахер (91).
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Підсумки сезону-2023
До слова, сам Гемілтон цього сезону замкнув топ-трійку індивідуального заліку, позаду обох пілотів Ред Булл. За четверту ж сходинку на останньому гран-прі боролись одразу четверо пілотів, але її утримав Фернандо Алонсо.
Підсумковий залік пілотів:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 575
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 285
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 234
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 206
- Шарль Леклер (Феррарі) – 206
- Лендо Норріс (Макларен) – 205
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 200
- Джордж Расселл (Мерседес) – 175
- Оскар Піастрі (Макларен) – 97
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 74
- П'єр Гаслі (Альпін) – 62
- Естебан Окон (Альпін) – 58
- Александер Албон (Вільямс) – 27
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 17
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 10
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 9
- Даніель Ріккардо (Альфа Таурі) – 6
- Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) – 6
- Кевін Магнуссен (Хаас) – 3
- Ліам Лоусон (Альфа Таурі) – 2
- Логан Сарджент (Вільямс) – 1
- Нік Де Вріс (Альфа Таурі) – 0
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Що стосується Кубку конструкторів, то у ньому очікувано не було рівних Ред Булл. Перед останнім етапом шанси на друге місце мало Феррарі, але провал Карлоса Сайнса залишив італійську команду позаду Мерседес.
Підсумку Кубка конструкторів:
- Ред Булл – 860
- Макларен – 409
- Феррарі – 406
- Макларен – 302
- Астон Мартін – 280
- Альпін – 120
- Вільямс – 28
- Альфа Таурі – 25
- Альфа Ромео – 16
- Хаас – 12